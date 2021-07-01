РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Красногорские врачи вернули возможность ходить пациентке с деформированной стопой, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В Красногорскую больницу №1 обратилась 33-летняя женщина со сложной деформацией стопы на фоне псориатического артрита. Из-за поражения костно-суставной системы пациентка при ходьбе испытывала боли в стопах. Также из-за искривления пальцев ей сложно было подобрать обувь.

Микрохирург Красногорской больницы №1 Сергей Косарев пояснил, что у пациентов с псориатическим артритом имеются не только эстетические проблемы, но и функциональные: наблюдаются поражения суставов, искривление пальцев и нарушение их подвижности.

«Пациентке была выполнена корригирующая остеотомия переднего отдела правой стопы, в результате чего удалось полностью устранить имеющиеся деформации», - сообщил Косарев.

Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно и пациентка чувствует себя хорошо. На данный момент она уже выписана и продолжает лечение основного заболевания.