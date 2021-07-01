РИАМО - 1 июл. Полиция расследует кражу экскаватора в селе Кленово Кленовского поселения в новой Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что 30 июня в период с 00:05 до 02:00 по адресу: ул. Октябрьская, д. 7 неизвестный украл с охраняемой парковки экскаватор-погрузчик JCB 3CX14M2NM и скрылся.

Материальный ущерб составил 7 млн рублей. Транспортное средство принадлежало фирме, в полицию обратился начальник ее службы безопасности.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняли в Москве с начала 2020 г>>