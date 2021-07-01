РИАМО - 1 июл. За последние 9 лет число жителей ТиНАО выросло в 2,5 раза, с 2012 года в округе появилось более 182 тыс. рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас на присоединенной территории проживают более 630 тыс. человек. Этому способствовал комплексный подход к развитию ТиНАО.

В материале отмечается, что количество рабочих мест в округе выросло более чем втрое с 2012 года. Кроме того, новыми станциями метро в округе, такими как «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка», а также «Рассказовка» и «Говорово», каждый день пользуются свыше 90 тысяч человек.

На территории ТиНАО построили 279,9 км дорог вместе с необходимой инфраструктурой. С 2012 года возвели 19 школ и 57 детских садов. Появилось 39 километров газопроводов. До 2023 года в поселениях построят еще 69 км газопровода и два газорегуляторных пункта.

Планируется, что к 2035 году сумма инвестиций достигнет 7 трлн рублей. Также в 2021 году в ТиНАО проведут археологические полевые работы на более чем 500 площадках.

Более 570 тыс кв м промышленных и соцобъектов планируют ввести в ТиНАО в 2021 г>>