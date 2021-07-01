РИАМО - 1 июл. На сайте и в социальных сетях Мосприроды выпустят 18 видеоподкастов об экологии столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Серии проекта Digital Camp «Зеленый вектор» будут выходить в 12:00 каждый вторник и четверг с 1 июля по 31 августа. Подкасты разделены на 3 темы: «Правильные экопривычки», «Мир растений» и «Дикие животные», - говорится в сообщении.

Участники проекта могут выиграть подарки, размещая фотографии представителей флоры и фауны особо охраняемых природных территорий столицы. Для этого надо скачать приложение «Экологический справочник» или «Интерактивный справочник» для пользователей iOS или Android соответственно.

Первый подкаст под названием «Нужно ли летом подкармливать белок?» выйдет 1 июля. 6 июля расскажут «Земноводные истории», а 8 июля речь пойдет о цивилизации муравьев.

В 2020 году Мосприрода провела порядка 13 тыс. мероприятий и акций. Еще 14 запланированы на 2021 год.