РИАМО - 1 июл. В июле Центральную Россию ждет сильнейшая засуха, которой не было 10 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, обычно второй месяц лета является самым влажным в году, а сильная засуха случается не чаще 1 раза в 9-10 лет.

«По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы (норма июля 94 мм)», — написал Тишковец в своем Instagram.

Синоптик подчеркнул, что за последние 55 лет похожая с засухой погода в июле складывалась в 1972 г (16 мм), 1992 году (23,3 мм), 1997 году (6 мм), 2002 году (23,8 мм), 2010 году (12 мм) и 2014 году (4 мм).

«Количество ясных дней в июле в 2-3 раза превысит средние показатели середины лета», — добавил Тишковец.

Температурный фон в течение месяца в среднем будет выше нормы на 0,5-1 градусов. В июне она была превышена на 3,2 градуса. В середине месяца станет немного свежее, сообщил синоптик.

В четверг днем в Москве и области ожидаются кратковременные дожди и около 26 градусов тепла.