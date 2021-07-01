РИАМО - 1 июл. Выпускникам 9-х и 11-х классов помогут выбрать профессию на онлайн фестивале «ПрофиФест», который стартует 3 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На одной электронной площадке будут представлены все столичные колледжи, чтобы помочь ребятам выбрать профессию и образовательное учреждение для поступления.

Участники фестиваля пройдут профориентационное тестирование и тренинги, для них проведут консультации, расскажут о востребованных профессиях и городских колледжах, куда можно поступить.

Регистрация доступна на сайте. Мероприятия в формате онлайн запланированы на 3, 10 и 17 июля.