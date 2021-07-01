РИАМО - 1 июл. В столице приведут в порядок два памятника императору Петру I, которые установили к 300-летию российского флота, его отмечали в 1996 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Один из них расположен на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала на искусственном острове (Берсеневская набережная, дом 6).

Это один из самых высоких памятников Петру I в стране, его высота достигает 98 метров. Еще один памятник в честь императора находится на Измайловском острове.

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, специалисты устранят существующие дефекты, отчистят памятники от коррозии, а также восстановят элементы, которые были утрачены. Кроме того, поверхности монументов покроют защитными составами, которые защитят от осадков и грязи.

Ремонт проведут в течение 2022–2023 годов. В ближайшие годы в столице также планируют привести в порядок памятники Юрию Гагарину, Петру Столыпину и другим выдающимся личностям.