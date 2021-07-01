РИАМО - 1 июл. В Балашихе перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в краже имущества, уголовное дело возбудили в отношении ранее судимых местных жителей 31 года и 32 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники, отжав раму окна в квартире, расположенной на первом этаже дома городского округа Балашиха, проникли в помещение, откуда похитили ювелирные украшения, денежные средства и одежду», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При обыске по месту фактического проживания правонарушителей обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.

Следственным управлением МУ МВД собрана достаточная доказательная база вины фигурантов, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.