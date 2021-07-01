РИАМО - 1 июл. Математики из СПбПУ построили график, согласно которому пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на вторую половину сентября, одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек, что превысит показатели в предыдущие волны, пишет в четверг газета «Известия».

Весь июнь заболеваемость в Москве росла и только слегка замедлилась на прошедшей неделе. По состоянию на 30 июня в столице было 117 тыс. активных больных (выздоровевшие и умершие не учитываются).

В Политехе разработали математическую модель для прогноза из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.

Руководитель центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков рассказал, что она состоит из 9 кривых распространения Covid-19. 1-я является самым пессимистичным вариантом развития событий, а 9-я самым лучшим. Сейчас ситуация в столице находится между 4-й и 5-й кривыми.

«Если будет реализован сценарий, отвечающий средней 5-й кривой, то число активных больных составит примерно 225 тыс. человек, примерная дата третьего пика — 19 сентября. Если будет реализован сценарий, отвечающий 4-й кривой, то число активных больных составит примерно 280 тыс. человек, и это произойдет на три дня раньше — 16 сентября», — сказал Алексей Боровков.

По его словам, цифры в прогнозах на третий пик коронавируса в Москве выросли в 1,3-1,6 раза по сравнению со вторым в декабре прошлого года. При развитии ситуации по 5-й кривой, к декабрю 2021 в Москве будет около 177 тыс. активных больных, как сейчас.

«Если же рассмотреть самый пессимистичный сценарий развития ситуации, который описывает первая кривая, то пик придется на конец лета, а количество активных больных в Москве может составить 443 тыс. — об этом говорят закономерности распространения эпидемии Covid-19», — пояснил Алексей Боровков.

Другие эксперты смотрят на ситуацию более оптимистично и ожидают снижения заболеваемости на фоне массовой вакцинации и окончания экзаменов у школьников и студентов. Однако они не исключают, что в сентябре будет рост, когда учеба возобновится.

Доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм, считает, что в условиях появления новых штаммов, скорость рост заболеваемости спрогнозировать нельзя.

В Москве с 28 июня запрещено посещать заведения общественного питания без специального QR-кода. Сертификат с кодом подтверждает прохождение вакцинации, перенесенный за последние полгода Covid-19, отрицательный ПЦР-теста (такой код действует 3 дня).

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Число вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье в июле может достичь 2 млн. В Подмосковье проводится масштабная вакцинация от Covid‑19.

- В Подмосковье не планируют вводить QR‑коды в транспорте.

С нынешним уровнем вакцинации мы постараемся не доставлять людям дополнительных хлопот.

- Около 320 тыс доз вакцин от Covid‑19 поставят в Подмосковье на текущей неделе. Вакцину активно поставляют в прививочные пункты.

- Еще 5 человек в Москве выиграли машины после прививки от Covid‑19. Первые пять автомобилей разыграли 23 июня.

- Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, генерирующих QR‑коды для гостей ресторанов. В Подмосковье и столице запрещено посещать заведения общественного питания без специального QR‑кода.

- В Москве пресекли деятельность офиса, где изготавливали поддельные справки о вакцинации. Оперативники во время проверочной закупки приобрели через интернет фиктивный сертификат.

- Врач напомнила пенсионерам о правилах вакцинации от коронавируса. Ни одна из вакцин не противопоказана для лиц пожилого возраста.

- Россиян будут пускать в Турцию с любыми прививками от Covid‑19. Сертификат нужно будет предъявить при посадке в самолет, а также на погранконтроле.

- Президент РФ: Нужно эффективнее пресекать распространение поддельных справок.

Есть статьи уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. <…> Работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности.

- Несколько москвичей не смогут посетить ресторан по одному и тому же QR‑коду. Для входа в заведение нужно показать документ, удостоверяющий личность.

- Привившиеся от Covid‑19 осенью москвичи смогут получить QR‑код. Если прививка сделана, а QR-код не найден, необходимо обратиться в службу техподдержки федерального портала gosuslugi.ru.

- QR‑код переболевших Covid‑19 москвичей будет действовать 180 дней с даты выздоровления. Для получивших отрицательный ПЦР-тест – 72 часа с момента регистрации результата анализа в лаборатории.

- В России утвердили рекомендации о вакцинации от Covid‑19 в регионах. Эти рекомендации уже отправлены главам российских субъектов.

- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Деньги на создание системы выделяются.

- Путин назвал незаконным увольнение граждан из‑за медотвода от прививки:

«Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть отвод по медицинским соображениям, то требовать вакцинацию никто не имеет право», — сказал Путин во время прямой линии.

- Путин выразил надежду на выработку коллективного иммунитета от коронавируса. Это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к привычной деятельности.

- Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава государства добавил, что в раздел обязательной вакцинации прививка от коронавируса не попала.

- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V». После второго укола незначительно поднималась температура тела.

- Врач рассказала, на что стоит обратить внимание перед вакцинацией от Covid‑19. Реакция организма на вакцину от коронавируса индивидуальна.

- В Подмосковье вылечили еще 1723 человека от коронавируса. Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы спасти свое здоровье, здоровье окружающих и победить панедмию.

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп