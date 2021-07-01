РИАМО - 1 июл. В 2021 году столичные предприниматели получили почти 560 млн руб, которые предоставили в виде субсидий и грантов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала года московским предпринимателям одобрили 500 заявок на общую сумму 559,5 млн рублей». — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, самыми популярными у московских предпринимателей стали компенсации по экспортным контрактам, франшизе и за участие в выставках.

В материале отмечается, что комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития столицы одобрила еще 225 заявок для получения грантов и субсидии на сумму 244 млн рублей. Больше всего средств на последнем заседании одобрили московским экспортерам. Им предоставили 32 гранта и 7 субсидий на общую сумму на 88,3 млн рублей.

Кроме того, более 77 млн рублей получили предприятия, которые работают по франшизе. Еще 3 компании воспользуются поддержкой для модернизации и создания нового продукта на общую сумму 14,9 млн рублей.