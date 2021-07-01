РИАМО - 1 июл. С начала 2021 года служба занятости столицы помогла трудоустроиться свыше 47 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Служба занятости предлагает людям реальную помощь в поиске работы и поддержку. <…> Такое консультирование минимум на 30% увеличивает вероятность успешного поиска работы», — сказала первый заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Александра Александрова.

Центр занятости проводит консультации, вебинары, тренинги и другие мероприятия. Специалисты помогают справиться со сложностями в поисках работы, составить резюме, искать вакансии, прорабатывают сценарии трудоустройства. На сегодняшний день в базе вакансий доступно свыше 380 тыс. предложений.

Кроме того, каждую неделю в центре «Моя работа» организуют отборы сотрудников с участием работодателей. Обратиться в центр и получить подробную информацию можно на официальном сайте czn.mos.ru.