РИАМО - 1 июл. Работы по вывозу поврежденного самолета в Лыткарине запланированы на 09:00 1 июля, авария случилась 30 июня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

30 июня в лесном массиве городского округа Лыткарино жестко сел легкомоторный самолет, два человека пострадали. На место падения прибыли пожарные и сотрудники МВД. Разлива топлива не произошло.

В результате жесткой посадки самолета два человека получили травмы. Пострадавшие доставлены в Люберецкую РБ №2 им. Ухтомского.

Межрегиональная транспортная прокуратура проверит исполнение законов на воздушном и водном транспорте после жесткой посадки легкомоторного самолета.