РИАМО - 1 июл. Инспекторы ГИБДД в 2022 году получат приборы для моментального выявления пьяных водителей, это поможет обезопасить водителей и окружающих, сообщил глава ГИБДД МВД России Михаил Черников.

«Люди погибают по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. Эти случаи составляют треть от общего количества ДТП с погибшими», — сказал Черников в интервью «Милицейской волне».

Он отметил, что за последние 10 лет ответственность за вождение в пьяном виде усиливали неоднократно. В настоящий момент наблюдается снижение по общему количеству ДТП с участием нетрезвых водителей.

«Мы, в рамках реализации национального проекта, уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — сказал Черников.

Он пояснил: по выдыхаемому в специальный прибор воздуху можно будет выявлять, есть ли там пары алкоголя или нет.

«В рамках национального проекта, мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение», — добавил он.