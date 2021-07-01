РИАМО - 1 июл. Два московских школьника стали обладателями золотых наград 33-й Международной олимпиады по информатике, сообщается на официальном сайте мэра города.

Победителями соревнования стали Тимофей Федосеев из школы Центра педагогического мастерства и Егор Лифарь из Специализированного научно-учебного центра — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Вместе с ними сборную нашей страны также представляли еще два школьника из Челябинской и Самарской областей. Они стали обладателями золотой и серебряной награды.

В материале отмечается, что всего в олимпиаде принял участие 351 ученик из 88 стран мира. Она прошла в дистанционном формате с 19 по 25 июня. По итогам выступлений более половины всех дипломов конкурса получили школьники из Москвы.