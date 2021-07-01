РИАМО - 1 июл. В четверг вечером на дорогах столицы ожидаются автомобильные пробки в 7-8 баллов из 10 возможных, сейчас дороги загружены на 2 балла, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящий момент движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Ярославском шоссе.

Дорога свободна на Ленинском проспекте, Звенигородском шоссе и на Мичуринском проспекте.

Ситуацию на дорогах осложняют дорожные работы. Сейчас они проходят на 82-м, 31-м, 53-м км МКАД, Пятницком и Дмитровском шоссе, а также Большом Каменном мосту, проспекте Мира, Волоколамском и Варшавском шоссе.

В четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, ветер и тепло до 26 градусов.