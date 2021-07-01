РИАМО - 1 июл. У стерхов в Московском зоопарке родился птенец, он появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Вылупившегося этим летом малыша будут готовить к реинтродукции в естественную среду обитания, где он сможет помочь в восстановлении поголовья диких стерхов», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, многих редких птиц зоопарка отправляют в заповедники других городов. Стерхи занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, их численность приближается к критической отметке. Этот вид журавлей обитает в северных регионах нашей страны.

Птенец стерхов Московского зоопарка сейчас покрыт коричнево-рыжим пухом. Его оперение станет белым не раньше третьего года жизни. Он уже ест взрослую пищу, в том числе морковь и личинки насекомых, и быстро крепнет. В высоту взрослая особь может достигать полтора метра с размахом крыльев свыше двух метров.

Птенец стерхов стал пятым представителем своего вида, которые находится в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.