РИАМО - 1 июл. С четверга в Москве тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги подняли в совокупности на 3,6%, сообщает ТАСС.

При этом предельный рост тарифов на ЖКХ, установленный правительством столицы до конца текущего года, может составить 4,6%.

С 1 июля стоимость кубометра холодной воды для москвичей, кроме жителей ТиНАО, выросла на 3% и составила 43,57 рубля. Кубометр горячей воды подорожал на 3,1% до 211,67 рубля, а один кубометр водоотведения подорожал на 3,62% до 32,02 рубля.

Стоимость теплоснабжения, которое предоставляет компания «МОЭК», увеличилась на 3,22%. Для тех, кто подключен к тепловой сети до тепловых пунктов, которые эксплуатирует компания, тариф составляет 2033,84 рубля/Гкал, для тех, кто подключен после - 2546,83 рубля/Гкал.

На сайте компании «Мосэнергосбыт» сообщается, что стоимость электричества в домах с газовыми плитами при одноставочном тарифе подняли на 4,59% - теперь она составляет 5,92 рубля за кВт/ч, в домах с электроплитами - 5,15 рубля за кВт/ч при росте на 5,75%.

Также стоимость газа по всей России выросла на 3% с 1 июля, в Москве она увеличилась с 7,04 до примерно 7,25 рубля за кубометр.

Стоимость услуг ЖКХ в Москве предыдущий раз менялась 1 января 2021 г. Тогда тарифы на наем жилого фонда, плата за содержание и капитальный ремонт подорожали в среднем на 3,5%.