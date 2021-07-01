РИАМО - 1 июл. В первый день июля столицу и Подмосковье ожидают кратковременные дожди и до плюс 26 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода будет облачная, с прояснениями. Максимальная температура в Москве составит плюс 22 - плюс 26 градусов, по области — плюс 21 - плюс 26 градусов.

Ветер будет северо-западным, 5-10 м/с. Атмосферное давление и кислородный режим останутся в пределах климатических значений.

В Подмосковье и Москве 3 июля возможны кратковременные дожди, температура не превысит 26 градусов, погода на выходных будет комфортной.

Днем 3 июля в Москве будет 25-26 градусов, ночью 13-17, в Подмосковье днем 21-26, ночью 12-17 градусов.

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