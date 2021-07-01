РИАМО - 1 июл. В четверг свой день рождения празднует всемирно известный высококвалифицированный специалист и ученый в области акушерства и гинекологии, президент Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) Владислав Краснопольский.

Краснопольский родился 1 июля 1938 года в городе Куйбышеве (Самара). Окончил 2-й Московский медицинский институт по специальности «врач-лечебник» в 1961 году.

Он стал профессором, доктором медицинских наук, членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук. Краснопольский — создатель отечественной научной школы хирургов акушеров-гинекологов, автор более 600 научных трудов, в том числе 17 монографий, методических указаний и рекомендаций, пособий для врачей.

Имеет авторские свидетельства и патенты. Он более 50 лет трудится в системе здравоохранения Московской области. Умело сочетает лечебную, научно-исследовательскую, организационно-методическую работу.

Он начал работать врачом в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии в 1961 году. С 1962 по 1973 годы – младший научный сотрудник, затем – старший научный сотрудник.

С 1973 по 1985 годы – руководитель Гинекологической клиники Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии министерства здравоохранения России.

С 1985 года был директором государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии». На ученом совете института 16 марта 2017 г. избран президентом МОНИИАГ.

С 1990 года Краснопольский – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии факультета усовершенствования врачей Московской области при Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степеней, орденом Почета. Лауреат премии правительства Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Награжден знаками губернатора Московской области: «Благодарю 2007»; «За труды и усердие 2008». Краснопольскому присвоено звание почетного гражданина Подмосковья. ​