РИАМО - 1 июл. Производители смартфонов и других гаджетов с четверга должны устанавливать на свои устройства отечественную поисковую систему или поисковик, страной происхождения которого является другое государство - член ЕАЭС, сообщается на сайте Госдумы.

Одновременно вводятся штрафы за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО при несоблюдении установленных требований для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее в России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты с 1 апреля.

Так, на большинство гаджетов нужно предустанавливать приложения «Яндекса», Mail.ru, приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и ряд других.