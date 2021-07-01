РИАМО - 1 июл. В России с четверга изменяется порядок получения пенсий и соцвыплат, они будут производиться на карту платежной системы «Мир», сообщает РИА Новости.

Для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными деньгами или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

Новые правила касаются тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами РФ.

Для них с 1 июля ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.