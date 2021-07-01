РИАМО - 1 июл. Теперь грузовым автомобилям для проезда по столице днем обязательно нужно оформить пропуск, это касается тех транспортных средств, которые весят более 3,5 тонн, сообщается на Едином транспортном портале города.

Транзитные машины весом свыше 12 т уже пользуются ЦКАД. На МКАД выезжают только грузовики, которые обслуживают жителей и предприятия Московского региона.

Грузовикам весом свыше 12 т для проезда по городу пропуска нужны как днем, так и ночью. Оформить пропуск необходимо на портале mos.ru. Сделать это можно бесплатно. Проверить наличие пропуска можно также на официальном сайте мэра Москвы или по телефону 3210.

Пропуск для автомобилей свыше 3,5 т будет действовать с 07:00 до 23:00. В ночное время пропуск не нужен.

Изменения нужны для того, чтобы разгрузить московские дороги. МКАД имеет более 100 съездов и столько же выездов. Каждый день МКАД пользуются машины скорой помощи, пассажирский транспорт, городские службы.

На данный момент МКАД очень перегружена. Там случается очень много аварий. В среднем по дорогам столицы передвигается порядка 49 тыс. транзитных грузовиков в сутки, большинство составляют грузовики 3,5-12 т. Более 25% грузовиков - свыше 12 тонн.

Предполагается, что после ввода ограничений для транспорта массой 3,5-12 т число транзитных грузовиков сократится вдвое.