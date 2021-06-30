РИАМО - 30 июн. В ходе работы VI созыва Мособлдумы было заключено 9 соглашений с ведомствами Подмосковья, а также парламентами субъектов России и других стран, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

По словам председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, соглашение – это придание юридической формы взаимоотношениям с парламентами других регионов России и мира, министерствами и ведомствами, с которыми и так идет плотное сотрудничество.

«Например, с Крымом мы заключили соглашение в 2017 году, но по факту наше общение началось еще в 2014 году, когда жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Так что документ – это закономерный итог устоявшихся отношений», — сказал Игорь Брынцалов.

Значительное внимание VI созыв уделял сотрудничеству с другими регионами страны и мира. Делегации из других государств приезжали в Мособлдуму 16 раз. Чаще всего приезжали депутаты из Финляндии, Китая и Германии. Дважды приезжали представители заксобраний субъектов России – Республики Крым и Калужской области.

Сами подмосковные депутаты посетили 9 зарубежных государств, в том числе Австрию, Китай, Финляндию и Германию. В рамках конференций они приезжали в 9 регионов России.

Брынцалов объяснил, что региону был интересен опыт Финляндии в сфере обращения с мусором, там рассказали о трудностях, с которыми стакивались на пути переработки. А в Нидерландах представители Подмосковья получили знания в области реализации проектов инициативного бюджетирования, так как в VI созыве такую практику ввели.

«Мы, со своей стороны, также открыты к обмену опытом, общению и всегда рады гостям в стенах Мособлдумы», – заключил Брынцалов.