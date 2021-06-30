РИАМО - 30 июн. АО «Мособлэнерго» приступило к оказанию помощи АО «Мособлгаз» в реализации проекта по бесплатной газификации домовладений граждан около внутрипоселковых газопроводов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Программа по социальной газификации жителей Московской области проводится под контролем вице-губернатора региона Евгения Хромушина и министерства энергетики Подмосковья.

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева АО «Мособлэнерго» предоставляет обеспечение электронной услуги по социальной газификации и заключение комплексного договора газоснабжения. Услуга будет оказываться в 10 центрах обслуживания клиентов филиалов АО «Мособлэнерго».

Их можно найти по адресам: г. Домодедово, Северный микрорайон, Дачная ул., д. 2; г. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 36; г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 1; г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 14А; г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1; г. Одинцово, ул. Союзная, д. 9; г. Павловский-Посад, Интернациональный переулок, д. 26; г. Раменское, ул. Махова, д. 6; г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40; г. Щелково, ул. Советская, д. 23.

По проекту социальной газификации газ появится у 300 тысяч жителей из порядка 3 тыс. населенных пунктов Подмосковья. До границы участка газопровод будет подведен бесплатно. Для выполнения работ внутри участка и дома необходимо заключить один комплексный договор. Это можно сделать также на официальном сайте АО «Мособлгаз» в разделе социальной газификации.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>