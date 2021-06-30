РИАМО - 30 июн. 1 тыс. населенных пунктов Подмосковья будет догазифицирована до конца 2021 года по президентскому проекту социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

«Мособлгаз» до конца года построит сети в Одинцовском, Богородском, Дмитровском, Пушкинском, Сергиево-Посадском и других городских округах региона.

«За второе полугодие «Мособлгаз» догазифицирует более 1 тыс. населенных пунктов Подмосковья. Из них почти 300 — на юге региона, 250 — на юго-востоке, 200 — на северо-западе, 150 — на севере и по 100 — на западе и востоке», – сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он отметил, что газ до границы участка будет подведен более чем для 70 тыс. жителей. Для проведения газа в дом жителям останется только заключить комплексный договор и выбрать оборудование.

Всего по президентскому проекту социальной газификации до конца 2022 года газ появится у 300 тысяч жителей из 2800 населенных пунктов Подмосковья. В программу входят ранее газифицированные деревни и поселки. Уточнить сроки проведения работ и оставить заявку на заключение комплексного договора можно на сайте «Мособлгаза».

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>