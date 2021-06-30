РИАМО - 30 июн. За неделю жители Московской области подают 2-3 тыс. заявок на газификацию, всего поступило 27 тыс. заявок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На «Яндекс.Картах» можно посмотреть, как и когда будет газифицирован ваш населенный пункт. Долгое время люди жили мечтой о газе, а теперь это становится реальностью. Наша задача — сделать это в срок и достойно, президент (РФ Владимир Путин – ред.) поставил жесткие временные рамки», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Этой весной глава государства поручил правительству приступить к реализации бесплатной подводки газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где подведен магистральный газопровод.

Согласно проекту социальной газификации, топливо должно появиться у 300 тыс. жителей из 3 тыс. населенных пунктов Московской области.