РИАМО - 30 июн. Международный молодежный культурно-исторический проект межнациональных исследований и коммуникаций «Следы Наций» приглашает всех желающих к участию, сообщают организаторы.

В конкурсе «По следам нации» работы оцениваются в рамках следующих разделов портала «Следы нации»: «Следы народа», «Следы людей», «Следы войн», а также во всех разделах портала по направлениям: лучший след и активный следопыт.

Работы принимаются в следующих форматах: текст (статья, рассказ, стихотворение, расследование и т.д.); изображения (творческие работы – картины, скульптуры, фотографии и т.д.) и видео (репортажи, интервью, документальные и художественные фильмы, песни, танцы и т.д.).

Победители в авторской категории «Лучший След» дополнительно получают приглашение стать Послом Мира проекта «Следы Наций».

В конкурсе «Горящие сердца» работы оцениваются в рамках следующих номинаций: «Миссия выполнима» - материалы о тех, кто выбрал профессию врача, спасателя или стража порядка.

«По зову сердца» - материалы о тех, кто учит людей созидать или творит сам – учителя, деятели просвещения, спорта, образования или искусства.

«В трудную минуту» материалы о тех, кто вовремя оказался рядом и чье вмешательство спасло жизни или координально изменило ход событий.

«По велению души» материалы о тех, кто посвятил себя помощи людям, о благотворителях и меценатах, миротворцах и руководителях гуманитарных проектов локальных и международных.

Работы принимаются в следующих форматах текст (статья, рассказ, стихотворение, расследование и т.д.) и видео (репортажи, интервью, документальные и художественные фильмы и т.д.).

В конкурсе «Хранители этносов» предоставляют предметы обихода, одежды, обуви, инструменты и орудия труда, изготовленные собственноручно, а также репортажи на темы жизни и быта этнических групп и малочисленных народов в номинациях

В разделе «Народный мастер»: одежда (авторские работы мастеров – головные уборы, одежда, украшения, обувь и т.д.); быт (авторские работы мастеров – кухонная утварь, посуда, мебель, орудия труда или промыслов, охоты, рыбалки, собирательства и земледелия и т.д.), сувениры (авторские работы мастеров – статуэтки, свистки, расписные подносы, декоративные предметы быта и другие полезные и функциональные предметы небольшого размера).

В разделе «Хранители этносов»: лица (изображения - творческие работы – картины или фотографии представителей народа): народный лайфхак (видео - специальный репортаж о том, как природная смекалка и опыт предков помогают выживать – охотиться, рыбачить, собирать грибы и ягоды, строить жилье и разводить скот – полезные советы от представителей этнических групп).

Победители в категории «Народный Мастер» - авторы малогабаритных работ (сумма габаритов Ш+В+Г не превышает 60 см) получают возможность реализации работ в проекте «Коробейники» ММООММ.

Авторы материалов «Хранители Этносов» получают: приглашение участия в мероприятиях PMG, ММООММ и СМИ «Молодой Мир» в качестве соисполнителей.

Все авторы работ, одобренных для участия жюри конкурсов, получат сертификаты участников конкурса.

Самые активные и одаренные участники конкурсов, наполнения и перевода портала могут стать послами мира «Следов Наций». На основе исследований «Следов Наций» будут запущены форумы моделирования будущего, фестивали, конкурсы, квесты и другие мероприятия, направленные на то, чтобы молодые люди из разных стран узнали больше о культуре, потребностях и взглядах друг друга, нашли общие интересы и повысили уровень взаимопонимания и доверия во время совместной научной, практической и творческой работы.

Разработку медийных и имиджевых мероприятий проекта «Следы Наций» осуществляет молодежное творческое объединение PMG.