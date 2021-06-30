РИАМО - 30 июн. В Московской области по итогам суток вакцинируются от коронавируса около 50 тыс. человек, по итогам месяца число привитых может достичь 2 млн человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если такими темпами мы будем делать вакцинацию, то в июле мы привьем 1,5-2 млн человек. Это очень важно, чтобы дети могли пойти в школу, а студенты — в институты и вообще зажить нормальной жизнью», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Воробьев сообщил, что на этой неделе в регион доставят около 320 тыс. доз вакцин от коронавируса.

Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно найти на сайте.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Число вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье в июле может достичь 2 млн. В Подмосковье проводится масштабная вакцинация от Covid‑19.

- В Подмосковье не планируют вводить QR‑коды в транспорте.

С нынешним уровнем вакцинации мы постараемся не доставлять людям дополнительных хлопот.

- Около 320 тыс доз вакцин от Covid‑19 поставят в Подмосковье на текущей неделе. Вакцину активно поставляют в прививочные пункты.

- Еще 5 человек в Москве выиграли машины после прививки от Covid‑19. Первые пять автомобилей разыграли 23 июня.

- Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, генерирующих QR‑коды для гостей ресторанов. В Подмосковье и столице запрещено посещать заведения общественного питания без специального QR‑кода.

- В Москве пресекли деятельность офиса, где изготавливали поддельные справки о вакцинации. Оперативники во время проверочной закупки приобрели через интернет фиктивный сертификат.

- Врач напомнила пенсионерам о правилах вакцинации от коронавируса. Ни одна из вакцин не противопоказана для лиц пожилого возраста.

- Россиян будут пускать в Турцию с любыми прививками от Covid‑19. Сертификат нужно будет предъявить при посадке в самолет, а также на погранконтроле.

- Президент РФ: Нужно эффективнее пресекать распространение поддельных справок.

Есть статьи уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. <…> Работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности.

- Несколько москвичей не смогут посетить ресторан по одному и тому же QR‑коду. Для входа в заведение нужно показать документ, удостоверяющий личность.

- Привившиеся от Covid‑19 осенью москвичи смогут получить QR‑код. Если прививка сделана, а QR-код не найден, необходимо обратиться в службу техподдержки федерального портала gosuslugi.ru.

- QR‑код переболевших Covid‑19 москвичей будет действовать 180 дней с даты выздоровления. Для получивших отрицательный ПЦР-тест – 72 часа с момента регистрации результата анализа в лаборатории.

- В России утвердили рекомендации о вакцинации от Covid‑19 в регионах. Эти рекомендации уже отправлены главам российских субъектов.

- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Деньги на создание системы выделяются.

- Путин назвал незаконным увольнение граждан из‑за медотвода от прививки:

«Это незаконно - сразу могу сказать. Если есть отвод по медицинским соображениям, то требовать вакцинацию никто не имеет право», — сказал Путин во время прямой линии.

- Путин выразил надежду на выработку коллективного иммунитета от коронавируса. Это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к привычной деятельности.

- Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава государства добавил, что в раздел обязательной вакцинации прививка от коронавируса не попала.

- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V». После второго укола незначительно поднималась температура тела.

- Врач рассказала, на что стоит обратить внимание перед вакцинацией от Covid‑19. Реакция организма на вакцину от коронавируса индивидуальна.

- В Подмосковье вылечили еще 1723 человека от коронавируса. Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы спасти свое здоровье, здоровье окружающих и победить панедмию.

- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.

- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп