РИАМО - 30 июн. За первое полугодие 2021 года в Подмосковье организовано более 12,5 тыс. общих собраний собственников жилья в электронном виде, до конца июня было запланировано провести 10 тыс. таких мероприятий, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Жители чаще всего выбирали совет дома, определяли его полномочия и утверждали отчеты о работе своей управляющей организации.

Всего с помощью системы ЕИАС ЖКХ собственники способны решать более 40 вопросов по управлению своего многоквартирного дома.

Частные собственники и юридические лица могут провести голосования по любой тематике.

Физическим лицам не требуется дополнительная регистрация - они авторизуются в системе через учетную запись Госуслуг, а юридические лица участвуют в собрании путем обращения к администратору.