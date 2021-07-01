РИАМО – 1 июл. В четверг в России вступили в силу законы о новых выплатах для беременных и одиноких родителей, сообщается на сайте Госдумы.

Эти выплаты ранее предложил назначить президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, будут получать ежемесячные пособия.

Кроме того, вводятся ежемесячные пособия для одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Мера поддержки для беременных поможет свыше 400 тыс. россиянок, для одиноких родителей - 1 млн семей. Первым будут выплачивать порядка 6,3 тыс. рублей в месяц, а вторым – 50% прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе.