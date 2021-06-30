РИАМО - 30 июн. Во дворах Подмосковья стартовала работа по покраске, ремонту и замене скамеек во дворах, ремонт планируют завершить до конца июля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

До 21 июня проводили инспектирование для выявления дефектов скамеек. Всего во дворах оцифровано 68 175 скамеек, 25 494 из которых находятся в ненормативном состоянии: 23 021 требуют покраски/ремонта, 2 473 – замены.

«Губернатор Андрей Юрьевич (Воробьев – ред.) поставил перед нами задачу привести в нормативное состояние скамейки во дворах. Мы активно начали вести работу в этом направлении. Скамейки являются неотъемлемым элементом благоустройства объекта. Поэтому очень важно, чтобы они находились в надлежащем состоянии. Комфортная среда для любого жителя прежде всего должна начинаться со двора», - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Сейчас из 25 494 скамеек, находящихся в ненормативном состоянии, отремонтировано и заменено 3 883.

Полностью завершили работы городской округ Люберцы (62 шт.) и Реутов (24 шт.). В Истре привели в нормативное состояние 969 скамеек из 1 213 выявленных с замечаниями, в Краснознаменске – 34 из 46, в Подольске – 87 из 136, в Электростали – 111 из 247, в Клину – 39 из 98, в Кашире – 239 из 628, в Лыткарине – 87 из 249, в Химках – 81 из 235.

Работа по покраске, ремонту и замене продолжается. До конца июля планируется привести все скамейки в нормативное состояние.