РИАМО - 30 июн. В среду на территории Московской области завершается голосование жителей по оценке работы своей управляющей организации, на протяжении месяца они могли оценить работу УК с помощью портала тырешаешьжкх.рф, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

В рамках опроса 5992 подмосковных жителя поставили оценки и дали комментарии по поводу работы своей действующей управляющей компании.

Участники оценивают УК по 4 критериям: качество подаваемых ресурсов (отопление, свет, вода), уборка мест общего пользования, текущие работы в многоквартирном доме и взаимодействие с собственниками и советом дома.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский поблагодарил жителей за участие в опросе и отметил, что мнение жителей о работе УК будет являться одним из основных критериев будущего рейтинга.

В 2021 году совместно в Подмосковье запущен новый порядок рейтингования управляющих организаций.