РИАМО - 1 июл. В этом году 10-й юбилейный Московский урбанистический форум впервые пройдет одновременно в онлайн- и в офлайн-формате, на нем выступят свыше 450 российских и иностранных спикеров. Форум открывается в четверг, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

К дискуссиям на сайте mosurbanforum.ru могут присоединиться все желающие. С помощью интерактивной платформы, которую специально разработали для форму в текущем году, зрители могут задать вопросы спикерам. Доступ к платформе откроется 1 июля вместе с началом мероприятий.

Бочкарев сообщил, что работа очного форума будет организована с учетом всех требований против Covid-19.

«Количество офлайн-участников ограничено, допуск на площадки МУФ будет разрешен только с отрицательным результатом ПЦР-теста. В залах будет контролироваться соблюдение санитарно-эпидемиологических мер», – пояснил он.

В этом году форум проходит под темой «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Деловая программа пройдет 1 и 2 июля. В первый день обсудят глобальные вызовы, которые стоят перед мегаполисами, освещению успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет.

Во второй день форума планируют заниматься прогнозированием новых потенциальных вызовов, презентацией передовых городских проектов будущего, развитием международного сотрудничества.

«Рост качества жизни горожан — один из ключевых приоритетов развития Москвы. Эту цель мы достигаем за счет реализации мегапроектов — жилищных, транспортных и, конечно, в самой востребованной сейчас области — здравоохранении», — добавил Бочкарев.

На форуме, по словам главы Стройкомплекса, хотят обсудить результаты масштабных трансформаций мегаполисов, произошедших за последние десятилетия, и выработать наиболее удачные решения и методы конструирования будущего крупнейших агломераций мира, в том числе с учетом таких глобальных вызовов современности, как пандемия.

Вместе с этим на Московском урбанистическом форуме-2021 пройдет Второй Международный конгресс Urban Health о проблематике городского здоровья.