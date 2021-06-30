РИАМО - 30 июн. В Подмосковье порядка 50 тыс. пожилых жителей используют социальный сертификат, для его получения необходимо подать заявление, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«В регионе социальные услуги на дому с использованием социального сертификата получают порядка 50 тыс. пожилых жителей», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что социальным сертификатом является индивидуальная программа предоставления соцуслуг нуждающимся в социальном обслуживании на дому.

«Благодаря данному сертификату житель вправе выбрать себе поставщика социальных услуг из регионального реестра. Наиболее популярны такие услуги, как доставка продуктов и лекарств на дом, уборка квартиры, помощь в приготовлении пищи и гигиенические услуги», – отметила Каклюгина.

Для получения социального сертификата необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг по ссылке. Социальный сертификат выдадут в течение 10 дней.