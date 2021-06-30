РИАМО - 30 июн. На социальную газификацию «Мособлгаз» выделит порядка 15 млрд руб., жителям нужно будет заплатить только за проводку трубы по территории своего участка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Есть два условия: ваш дом должен быть зарегистрирован и дом должен входить в границы населенного пункта. Если эти условия соблюдены, то в течение 18 месяцев - 2 лет вы бесплатно получите разводку по населенном пункту. Это забота президента (РФ Владимира Путина – ред.) о тех, кто живет в небольших населенных пунктах. «Мособлгаз» на это выделит и проинвестирует порядка 15 млрд рублей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Жителю придется заплатить только за проводку трубы по территории своего участка.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Этой весной глава государства поручил правительству приступить к реализации бесплатной подводки газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где подведен магистральный газопровод.

Более 110 тыс. подмосковных домохозяйств будет газифицировано по президентской программе социальной газификации до конца 2022 года.

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