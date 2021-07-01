РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В четверг в Мытищинской картинной галерее откроется выставка работ кубинского художника Адриана Диаса, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

Диас родился в 1992 году в кубинском городе Сьенфуэгос. Он окончил школу искусств имени Бенни Море по специальности «скульптура». В 2017 году Диас переехал в Россию.

Жаркое лето в галерее начнется в четверг, когда на выставочном проекте «Безмолвные души» будут представлены сильные и мощные работы кубинского художника Диаса. Галерея приглашает всех познакомиться с работами Диаса и с самим автором.

Диас участвовал во многих конкурсах, выставках и художественных фестивалях. Вместе с коллегами и художниками он открыл художественную галерею «Isabell» в родном городе Сьенфуэгос.