РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июл. В четверг в микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово на нескольких улицах ожидается отключение электроэнергии, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Свет отключат на 2 часа в период с 9:00 до 17:00 на улицах Шебанцевская, Каштановая, Славянская, Овражная, Фабричная.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.