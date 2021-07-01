РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольске с четверга увеличат тарифы на водоснабжение и водоотведение, сообщается на странице Подольского Водоканала в соцсети «ВКонтакте».

С 1 июля, согласно распоряжению комитета по ценам и тарифам Московской области от 18 декабря 2020 года №334-Р, для абонентов МУП «Водоканал» на территории Подольска изменяются тарифы холодного водоснабжения и водоотведения.

Тарифы на водоснабжение увеличатся с 24,92 до 24,98 руб. за куб. м, на водоотведение - с 16,72 до 17,18 руб. за куб. м.