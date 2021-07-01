РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В четверг приостановит работу пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ «Красный кит» в Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.
Всего в Московской области прививку сделали уже более 1,5 млн человек.
В Подмосковье растет число желающих привиться от коронавируса. Врачи советуют делать прививки, чтобы спасти свое здоровье и здоровье своих близких.
Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>
Текстовая трансляция
30 ИЮНЯ
- Число вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье в июле может достичь 2 млн. В Подмосковье проводится масштабная вакцинация от Covid‑19.
- В Подмосковье не планируют вводить QR‑коды в транспорте.
- Около 320 тыс доз вакцин от Covid‑19 поставят в Подмосковье на текущей неделе. Вакцину активно поставляют в прививочные пункты.
- Еще 5 человек в Москве выиграли машины после прививки от Covid‑19. Первые пять автомобилей разыграли 23 июня.
- Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, генерирующих QR‑коды для гостей ресторанов. В Подмосковье и столице запрещено посещать заведения общественного питания без специального QR‑кода.
- В Москве пресекли деятельность офиса, где изготавливали поддельные справки о вакцинации. Оперативники во время проверочной закупки приобрели через интернет фиктивный сертификат.
- Врач напомнила пенсионерам о правилах вакцинации от коронавируса. Ни одна из вакцин не противопоказана для лиц пожилого возраста.
- Россиян будут пускать в Турцию с любыми прививками от Covid‑19. Сертификат нужно будет предъявить при посадке в самолет, а также на погранконтроле.
- Президент РФ: Нужно эффективнее пресекать распространение поддельных справок.
- Несколько москвичей не смогут посетить ресторан по одному и тому же QR‑коду. Для входа в заведение нужно показать документ, удостоверяющий личность.
- Привившиеся от Covid‑19 осенью москвичи смогут получить QR‑код. Если прививка сделана, а QR-код не найден, необходимо обратиться в службу техподдержки федерального портала gosuslugi.ru.
- QR‑код переболевших Covid‑19 москвичей будет действовать 180 дней с даты выздоровления. Для получивших отрицательный ПЦР-тест – 72 часа с момента регистрации результата анализа в лаборатории.
- В России утвердили рекомендации о вакцинации от Covid‑19 в регионах. Эти рекомендации уже отправлены главам российских субъектов.
- В России появится система реабилитации для переболевших Covid‑19. Деньги на создание системы выделяются.
- Путин назвал незаконным увольнение граждан из‑за медотвода от прививки:
- Путин выразил надежду на выработку коллективного иммунитета от коронавируса. Это поможет малому и среднему бизнесу вернуться к привычной деятельности.
- Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава государства добавил, что в раздел обязательной вакцинации прививка от коронавируса не попала.
- Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V». После второго укола незначительно поднималась температура тела.
- Врач рассказала, на что стоит обратить внимание перед вакцинацией от Covid‑19. Реакция организма на вакцину от коронавируса индивидуальна.
- В Подмосковье вылечили еще 1723 человека от коронавируса. Врачи призывают делать прививки от коронавируса, чтобы спасти свое здоровье, здоровье окружающих и победить панедмию.
- Еще 5 574 пациента вылечились от коронавируса в Москве. В оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 21 042 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2583 больных. В Москве - 5 823.
- Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от Covid‑19. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.
- Россиянам рассказали, что делать при повышении температуры после вакцинации. У некоторых людей после вакцинации могут возникнуть синдромы похожие на грипп
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