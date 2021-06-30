РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В поселке Красково Люберец ведется оформление земельного участка под строительство школы, сообщила первый замглавы администрации округа Ирина Назарьева.

В среду глава Люберец Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями. Они пожаловались на нехватку образовательного учреждения в Краскове.

«Ведется оформление земельного участка. В следующем году планируется начать строительство школы», - сказала Назарьева.

На встрече другой житель попросил помыть плафоны освещения в парке «Наташинские пруды». Замглавы Михаил Криворучко отметил, что данные работы уже были выполнены 29 июня. Ружицкий поручил провести осмотр плафонов на территории всего горокруга и еще раз их помыть.

Также на встрече подняли вопрос о строительстве бассейнов. Замглавы Андрей Сыров сообщил, что дополнительное строительство муниципальных бассейнов не планируется. В бассейне на улице Побратимов есть соцгруппа для незащищенных слоев населения с бесплатными абонементами.

Также жители Малаховки пожаловались на запаркованность возле Малаховского озера. Ружицкий пояснил, что шлагбаумы и блоки появятся там в течение семи дней.