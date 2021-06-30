РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации Люберец Сергей Плитов призвал жителей округа фиксировать нарушения работы общественного транспорта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава Люберец Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями. Один из них поинтересовался, когда будет налажена работа транспорта в поселке Октябрьский.

«Мы собираем кустовые совещания с перевозчиками. Оперативно реагируем на жалобы. Просим жителей писать с конкретными проблемами, фиксировать нарушения и присылать лично мне», - сказал Плитов.

Также к главе обратилась жительница корпуса 2 дома №1 на 1-м Панковском проезде. По ее словам, в их доме находится муниципальная квартира, в которой никто не живет вот уже больше 10 лет. Там царит разруха, нет отопления и электричества. Она попросила сделать комиссионный осмотр на предмет состояния жилья.

Ружицкий попросил своего заместителя записать телефоны. Также выяснилось, что представители администрации уже общались с заявительницей по дому. 6 июля по плану комиссия должна будет осмотреть заброшенную квартиру.

Жительница Томилина попросила уделить внимание их поселку. Она отметила, что сейчас там ужасные дороги, везде все заросло. Также девушка пожаловалась на грязный переход в микрорайоне Птицефабрика.

«Я с вами могу согласиться. Это наша задача. Надо навести там порядок», - сказал Ружицкий.

Также в Томилине пожаловались на упавшее на забор дерево у дома №30. Оно задевает линии электропередач. Ружицкий поручил отделу благоустройства проверить указанное место.