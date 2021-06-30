РИАМО - 30 июн. Межрегиональная транспортная прокуратура проверит исполнение законов на воздушном и водном транспорте после жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Лыткарине, сообщает Федеральное агентство новостей.

На место падения выехал прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. После проверки будут приняты необходимые меры реагирования.

Два человека, которые находились на борту самолета, не получили серьезных травм. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Известно, что в самолете был профессиональный пилот.