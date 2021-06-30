РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Школьникам деревни Мотяково Люберец не выделят школьный автобус для поездки в образовательное учреждение в деревне Марусино, сообщила первый замглавы администрации округа Ирина Назарьева.

В среду глава Люберец Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями. Один из них позвонил и поинтересовался, будет ли школьный автобус из деревни Мотяково в школу Марусино. Также он попросил сделать тротуар или пешеходную дорожку между двумя деревнями.

«Автобуса не будет, поскольку у нас горпоселение и не предусмотрен автобус. Возможность создания тротуара рассмотрим, это обязательно надо», — сказала Назарьева.

Еще один житель поинтересовался, где в Люберцах можно купаться. Ружицкий уточнил, что нигде, но созданы три зоны отдыха у воды — на Кореневсском карьере, Малаховском озере и парке «Наташинские пруды». Также он пояснил, что выделено 56 млн рублей на очистку дна в Малаховском озере.