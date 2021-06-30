РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Житель подмосковных Люберец пожаловался главе округа Владимиру Ружицкому на захоронение строймусора в микрорайоне Самолет, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду он провел онлайн-встречу с жителями. Один из них позвонил и сообщил, что захоронен строительный мусор по адресу: улица Дружбы, дом №11. Ружицкий сообщил, что рядом ведется строительство корпуса 66. Он поручил провести проверку.

Также поступила жалоба от дольщика корпуса 1 дома №1 на улице Карла Маркса. Он уточнил, что дом не ставят на кадастровый учет. Ружицкий поручил отработать данный вопрос и понять, что требуется для постановки.

От другого жителя поступила жалоба на работу кальянной по адресу: Комсомольский проспект, дом №16/2. Ружицкий ответил, что кальянные могут работать и пускать посетителей с QR-кодами, он поручил проверить это.