РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В поселке Томилино Люберец школу №14 объединяют с гимназией №18 из-за плохих показателей, сообщила первый замглавы администрации округа Ирина Назарьева.

В среду глава Люберец Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями. Они пожаловались на объединение гимназии №18 и школы №14.

«В силу того, что уровень образования в школе №14 показал низкие результаты, она присоединяется к гимназии №18. Создаются образовательные комплексы в Подмосковье. Шаговая доступность требуется только для учеников начальной школы. Расстояние между этими двумя школами составляет около 2 км», - сказала Назарьева.

Другая жительница пожаловалась на падающие на тротуар с фасада нового корпуса 5 в ЖК «Новокрасково» кирпичи. Ружицкий поручил своему заместителю выехать на место и отработать с застройщиком проблему.

Также жители задали вопрос про создание парка в деревне Марусино. Замглавы администрации Михаил Криворучко ответил, что концепцию парка на экспертном совете утвердили. Если финансирование в следующем году выделят, начнутся работы.

Также был озвучен вопрос о судьбе проекта по продлению проспекта Гагарина до Инициативной улицы. Ружицкий сообщил, что его реализуют в ходе реконструкции ТПУ «Люберцы-1».