РИАМО - 30 июн. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Лыткарине, на борту был профессиональный пилот, сообщает Федеральное агентство новостей.

Всего на борту были два человека. Они пострадали при аварийной посадке, их состояние оценивают врачи.

На место инцидента прибыли сотрудники Следственного комитета. Они выясняют причины и обстоятельства жесткой посадки.

Самолет принадлежал агрохолдингу. У него отказал двигатель, после чего он начал планировать и задел линию электропередачи.