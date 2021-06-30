РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 30 июн. В подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте в течение двух недель наведут порядок на месте снесенных палаток, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В среду он провел онлайн-встречу с жителями. Один из них поинтересовался, когда наведут порядок на месте снесенных палаток по адресу: Октябрьский проспект, дом №403, корпус 6. Площадь для благоустройства составляет более 300 кв м.

«Нужен эскиз по благоустройству и в течение двух недель нужно решить вопрос», — сказал Ружицкий.

Также заявитель сообщил, что не работает фонтан у дома №28 в микрорайоне Птицефабрика. Начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Марина Зинкина отметила, что там уже провели капитальные работы, заменили насос, фонтан работает.