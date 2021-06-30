РИАМО - 30 июн. Порядка 19,5 тыс. бюджетных мест предоставят колледжи Подмосковья в этом году, приемная кампания активно продолжается, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Заявления уже подали около 20 тыс. абитуриентов. Всего в этом году выделено порядка 19,5 тыс. бюджетных мест», — сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Прием документов продлится до 15 августа, а до 10 августа — на специальности со вступительными испытаниями.

«Документы в этом году можно подать дистанционно, через региональный портал госуслуг. Это легко и быстро, а главное – безопасно. Узнать весь перечень необходимых документов можно на сайте каждого колледжа или техникума в разделе «Абитуриенту». Также напоминаю, что у нас работает отличный портал для абитуриентов «Учись и работай в Подмосковье» – это площадка для всех желающих получить образование в одном из колледжей или вузов региона», – пояснила Каклюгина.