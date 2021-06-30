РИАМО - 30 июн. В Московской области планируют внести ряд изменений и дополнений к требованиям по охране и технической оснащенности объектов образования, каждый год в регионе проводят инвентаризацию инженерно-технических средств в детских садах, школах, вузах, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Перед началом бюджетного года проводится корректировка ежегодно выделяемых из бюджета средств, формируются перечни необходимого для закупки оборудования, работ, услуг и затем, в соответствии с утвержденными дорожными картами, выполняются необходимые мероприятия.

Планировалось, что к 2024 году все учебные заведения региона на 100% будут соответствовать требованиям антитеррористической защищенности. Однако события в Казани, где в одной из гимназий была открыта стрельба, в результате чего погибли 9 человек, потребовали ускорения решения этой проблемы. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева сразу же после трагедии начались внеплановые проверки состояния АТЗ школ и колледжей Подмосковья.

Проверки всех образовательных учреждений региона завершились в конце мая. В настоящее время аппарат Антитеррористической комиссии Московской области завершает подведение итогов этих проверок, и до конца текущего месяца в муниципальные программы будут внесены необходимые коррективы.

На сегодняшний день во всех школах и детских садах Подмосковья уже установлены видеокамеры системы «Безопасный регион» и кнопки тревожной сигнализации, почти все имеют профессиональную физическую охрану и до начала нового учебного года все объекты образования 1-й и 2-й категорий будут оборудованы системами контроля и управления доступом.