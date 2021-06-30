РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Команда альпинистов в составе сотрудников ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» покорили горные вершины Эльбруса, свое путешествие участники восхождения посвятили юбилейной дате - 85-летию создания службы Госавтоинспекции, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Участниками восхождения стали заместитель командира взвода отдельной роты ДПС майор полиции Павел Суровцев, старший инспектор организации службы ОР ДПС капитан полиции Александр Будукин, а также старший госинспектор Отдела дорожного надзора майор полиции Вероника Коняхина.

Полицейские и их группа поддержки в лице родных и друзей прошли нелегкий путь, чтобы поздравить всех с праздником - целую неделю команда шла к покорению вершины. Госавтоинспекторы установили поздравительный баннер на высоте более 5 тысяч метров.

Своим восхождением они продемонстрировали силу духа, выносливость и стойкий характер, необходимые в работе сотрудников Госавтоинспекции.